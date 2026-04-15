Nel maggio del 2022, l’ex calciatore è stato scarcerato dopo aver trascorso del tempo in carcere a Rovigo, dove era detenuto per un caso di estorsione. Le norme interne del penitenziario prevedono che alle 20.50 si possa guardare “Un posto al sole”, e questa regola viene rispettata senza discussioni. L’orario e le attività consentite rappresentano aspetti ordinari della quotidianità detentiva.

Fabrizio Miccoli è stato scarcerato nel maggio del 2022: era detenuto a Rovigo per estorsione aggravata dal metodo mafioso, una vicenda di oltre dieci anni fa: venne condannato per aver commissionato a Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino “u scintilluni” il compito di recuperare 12 mila euro da Andrea Graffagnini, che all’epoca era il titolare della discoteca “Paparazzi” di Isola delle Femmine. L’ex calciatore si era personalmente costituito il 24 novembre del 2021 per scontare la condanna. All’epoca federo molto clamore le sue intercettazioni contro Giovanni Falcone e a che per questo scelse apposta un carcere lontanissimo dal Sud Italia, dal suo mondo e dai suoi legami.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le regole del carcere per Fabrizio Miccoli: “alle 20.50 c’è ‘Un posto al sole’, non si discute”

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