Le parole di Battaglia elaborate dall’Intelligenza Artificiale

Recentemente è circolata una citazione attribuita a un leader di grande rilievo, in cui si fa riferimento a un attacco rivolto a un individuo privo di forze militari, mercati o armi. La frase, elaborata con l’ausilio di Intelligenza Artificiale, mette in discussione le ragioni di un intervento e cita un antico pontefice che avrebbe chiesto la fine di un conflitto. La frase ha suscitato discussioni sulle motivazioni di azioni di potere e sulle richieste di pace.

“C’è una domanda che brucia: perché il presidente più potente della terra ha sentito il bisogno di attaccare un uomo che non ha eserciti, non ha mercati, non ha bombe? Leone XIV ha chiesto la fine della guerra. Ha detto che troppe persone muoiono. Troppi innocenti. Ha detto: qualcuno deve alzarsi e dire che c’è un’altra strada. È questo il crimine? Il Vangelo dà fastidio. Da sempre. Perchè non sta al suo posto, mette al centro chi il potere sposta ai margini: il fragile, il ferito, il bambino sotto le macerie, il migrante che nessuno vuole. Chi ha costruito tutto sul potere, ogni volta che sente quella voce si trova davanti a qualcosa che non riesce a dominare.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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