Le Iene stasera su Italia 1 | anticipazioni ospiti e servizi del 15 aprile

Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, con diversi servizi e interviste. Tra i temi trattati ci sono l’aggressione a un giornalista, il caso di un uomo noto come “l’angelo della morte” e la crisi della nazionale di calcio. La puntata proporrà anche approfondimenti su fatti di cronaca e interviste esclusive.

Dall'aggressione a Filippo Roma al caso dell'"angelo della morte", fino alla crisi della Nazionale: tutti i servizi e le interviste della nuova puntata de Le Iene. Stasera, mercoledì 15 aprile, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. L'ideatore del format è Davide Parenti, mentre la regia è di Antonio Monti. La trasmissione sarà visibile anche in streaming, anche dall'estero, sul sito ufficiale. I servizi de Le Iene del 15 aprile Una puntata ricca di inchieste e confronti accesi quella di stasera di Le Iene: dalle polemiche che hanno coinvolto uno degli inviati del programma a un caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica, fino .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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