L' azienda specializzata nella vendita a domicilio di surgelati si espande | nuova sede e offerte di lavoro

Un'azienda che si occupa di vendita a domicilio di surgelati e alimenti freschi ha inaugurato una nuova sede in via Virgilio. Con questa apertura, l'impresa amplia la propria presenza sul territorio e ha annunciato l'assunzione di nuovi dipendenti. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'azienda e di alcuni cittadini della zona.

Taglio del nastro in via Virgilio per la nuova filiale di Bofrost, l'azienda specializzata nella vendita a domicilio di alimenti surgelati e freschi. L’immobile si sviluppa su una superficie complessiva di 4.500 metri quadrati, di cui 1.170 coperti, configurandosi come una delle sedi più estese.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La Statale si espande: una nuova sede in una ex fabbrica di cotone (e non sarà a Milano)Per oltre un secolo (e fino al 2008) nell’ex Manifattura di Legnano è stato filato il cotone. Cna si espande sul territorio: inaugurata una nuova sede. "Punto strategico per il turismo"E’ stata inaugurata mercoledì 8 alle 18 la nuova sede operativa di Cna al Lido degli estensi, in viale dei Lecci 25-29. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’azienda edile, Sant’Egidio e quei trenta posti di lavoro creati in due settimane; Lutz Holding, l’azienda tedesca specializzata in pompe industriali, si espande in Italia; Nuova sede per Padana Impianti, da più di trent’anni al servizio della ristorazione di qualità; Apr, l'azienda italiana che spinge l'innovazione nello spazio (e investe 15 milioni). Un’azienda specializzata nella diagnostica strutturale con lo sguardo rivolto al futuroLa diagnostica e il monitoraggio sono strumenti indispensabili per garantire la sicurezza e la durabilità delle infrastrutture. Le tecnologie e gli strumenti più moderni permettono oggi di monitorare ... napoli.repubblica.it Apr, l’azienda italiana che spinge l’innovazione nello spazio (e investe 15 milioni)È quanto ha investito in ricerca, sviluppo e prodotti in-house l’azienda di Pinerolo, nata come officina meccanica per l’aeronautica e ora impegnata in programmi avanzati di space economy, tra cui Art ... corriere.it flowers uenice munaretto MUNARETTO FLOWERS Azienda specializzata in allestimenti floreali e - facebook.com facebook