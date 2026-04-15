Durante l’estate, le stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone della Linea 1 della metropolitana a Napoli saranno chiuse per circa tre mesi. La sospensione delle attività riguarda i lavori sul secondo binario e coinvolgerà principalmente i pendolari che utilizzano queste fermate nell’area nord della città. La chiusura delle stazioni si protrae anche durante il periodo estivo, causando disagi agli utenti abituali della tratta.

Nuovi disagi in vista per i pendolari dell'area nord di Napoli. Le stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone della Linea 1 della metropolitana resteranno infatti chiuse anche durante la prossima estate per circa tre mesi consecutivi. La decisione è stata adottata per intervenire sul secondo binario, dopo che il primo era già stato rinnovato lo scorso anno. Il piano previsto dovrebbe ricalcare quello già adottato in precedenza: il servizio sarà garantito solo nelle prime ore del mattino, fino alle 8:00, e riprenderà in serata dopo le 20:00. Nella fascia centrale della giornata, invece, saranno attive navette sostitutive su gomma che copriranno lo stesso percorso della metro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lavori sul secondo binario, stazioni di Piscinola e Chiaiano saranno chiuse per tutta l’estate

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