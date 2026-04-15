Lavori abusivi in area protetta a Caltagirone | tre denunciati

Durante un’operazione condotta dai Carabinieri e dai volontari del Nucleo, sono stati scoperti lavori abusivi in un’area protetta a Caltagirone. Sono stati denunciati tre persone coinvolte nelle attività non autorizzate. I controlli ambientali si sono concentrati su un sito dove sono stati riscontrati interventi senza le necessarie autorizzazioni. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e predisposto gli atti per le verifiche successive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli ambientali e intervento dei Carabinieri. Operazione a tutela dell’ambiente da parte dei Carabinieri della stazione di Caltagirone, affiancati dai volontari del N.O.G.R.A., impegnati nelle attività di monitoraggio del territorio. Al termine degli accertamenti, sono state denunciate tre persone di 63, 36 e 71 anni, tutte residenti a Mazzarrone, ritenute responsabili di gravi violazioni ambientali. Scoperti interventi abusivi in un’area protetta. L’attività è scaturita da un sopralluogo in contrada Ficuzza, all’interno di un Sito di Interesse Comunitario sottoposto a rigidi vincoli di tutela. Qui i militari hanno riscontrato una profonda alterazione dell’ambiente naturale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lavori abusivi in area protetta a Caltagirone: tre denunciati Notizie correlate Cacciano in un'area protetta del Parco delle Madonie, denunciati 8 bracconieriL'intervento dei carabinieri in contrada Favara, a Caltavuturo, dove vige il divieto assoluto di attività venatoria. Varcaturo, lavori abusivi in corso su area demaniale: sequestrata area da 65mila metri quadriI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Giugliano in Campania,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Baia Zaiana aggredita dal cemento, la battaglia del Wwf per la tutela dell'area: No alla strada abusiva; Baia Zaiana sfregiata, il WWF alza la voce: Ora basta, si demolisca tutto; Abusi ambientali a Manziana: lavori forestali illegali e sanzioni dei Carabinieri Forestali; Blitz in zona mercato: sequestrati 20 quintali di merce. Augusta. Scandalo sul litorale, lavori abusivi sul porticciolo: scatta la denuncia penale, sequestrata l’intera areaUn intervento ispettivo condotto dal personale della Capitaneria di Porto di Augusta ha portato al sequestro di un porticciolo turistico situato lungo il litorale nord del compartimento marittimo. libertasicilia.it Sequestrato porticciolo turistico ad Augusta per lavori abusiviAUGUSTA (SIRACUSA) – I militari della capitaneria di porto di Augusta hanno sequestrato un porticciolo turistico e denunciato il titolare per l’esecuzione di nuove opere e innovazioni abusive sul dema ... livesicilia.it Lavori abusivi scoperti a Pontone: sequestrata area destinata a parcheggio https://iqdc.eu/lavori-abusivi-scoperti-a-pontone-sequestrata-area-destinata-a-parcheggio/ - facebook.com facebook