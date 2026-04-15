Recentemente si è verificato un episodio in cui un noto esponente politico ha commentato pubblicamente il Papa, suscitando reazioni contrastanti. Contestualmente, si è discusso di una strategia comunicativa adottata da un’altra figura pubblica, definita da alcuni come un errore. Un confronto tra un linguaggio datato e tecnologie digitali avanzate ha alimentato analisi sul modo in cui vengono affrontati temi pubblici e religiosi.

Quando un vecchio Hardware, arrugginito e scadente di lessico e cultura, incontra un software AI che c’è dai tempi della creazione, il vecchio Hardware è un ferro morto. Parafrasando Sergio Leone, che conosceva l’America forse più di noi, è quello che sta succedendo al vecchio Donald Trump rispetto a Papa Prevost. Il lessico soprattutto è miserevole, le frasi sgrammaticate di uno che non conosce né consecutio temporum né logos. Avrà pure studiato ad Harvard, ma evidentemente non ha seguito i corsi giusti, e con i soldi di papà, e volendo scappare al Vietnam, si sarebbe iscritto ovunque. Quello che lui non capisce è che il discorso del Papa, un discorso fatto con toni ed educazione nettamente differente, non è rivolto a lui, che è solo un terminale del sistema, ma alla piattaforma software retrostante a lui.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’attacco al Papa di Trump e l’errore Maga strategico

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