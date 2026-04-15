L' atroce uccisione di Dino Carta la sindaca Episcopo | Una ferita per tutta la città
A poco più di un giorno dall’omicidio di Dino Carta, la città di Foggia si trova a fare i conti con un episodio che ha sconvolto la comunità. La notizia dell’uccisione è stata confermata dalle autorità, che stanno indagando sul caso. La sindaca ha commentato l’accaduto definendo l’evento come una ferita profonda per tutta la città. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere elementi e chiarire la dinamica dei fatti.
A 36 ore dall’omicidio di Annibale ‘Dino’ Carta, Foggia è ancora immersa in un clima di incredulità e paura. Dino, un personal trainer di 42 anni amato e conosciuto in tutta la città, è stato ucciso con quattro colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane sotto casa, a due passi dallo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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