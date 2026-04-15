L'Atletico Madrid ha pubblicato delle foto dei propri calciatori con gli occhiali da sole, facendo riferimento alla recente vittoria contro il Barcellona in Champions League. La partita ha visto il club di Madrid mantenere il vantaggio sull'avversario, che aveva quasi recuperato lo svantaggio dell’andata. La sconfitta del Barcellona è stata considerata significativa, con il tecnico di casa che ha mantenuto il suo stile distintivo.

La sconfitta del Barcellona in Champions contro l’Atletico Madrid è stato un vero e proprio caso. La squadra di Flick era quasi riuscita nell’impresa di recuperare lo svantaggio dell’andata, ma Cholo si nasce, non si diventa. Diego Pablo Simeone ha mandato a casa il Barcellona. Questo però non è bastato al club madrileno che dopo la gara ha postato su X le immagini di alcuni suoi calciatori con gli occhiali da sole. pic.twitter.coml5ooXzwNO1 — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 14, 2026 Semplice post social? Solo per i più disattenti. In realtà l’Atletico Madrid ha voluto prendersi gioco di Lamine Yamal dopo aver eliminato il Barcellona nei quarti di finale di Champions League.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Atletico prende in giro Yamal pubblicando le foto dei suoi calciatori con gli occhiali da sole

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