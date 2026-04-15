L'Atletico Madrid pubblica foto dei suoi calciatori con occhiali da sole | è una presa in giro di Yamal
Dopo il fischio finale della partita contro il Barcellona, l'Atletico Madrid ha condiviso sui propri canali social quattro foto di calciatori indossando occhiali da sole e auricolari. La pubblicazione è stata interpretata come una presa in giro nei confronti di Yamal, un calciatore del Barcellona. La scelta di pubblicare le immagini è stata fatta poco tempo dopo la conclusione del match.
Poco dopo il fischio finale del match col Barcellona, l'Atletico Madrid ha pubblicato quattro foto di suoi calciatori con occhiali da sole e auricolari: una presa in giro di Yamal.🔗 Leggi su Fanpage.it
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