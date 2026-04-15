L'Atletico Madrid pubblica foto dei suoi calciatori con occhiali da sole | è una presa in giro di Yamal

Dopo il fischio finale della partita contro il Barcellona, l'Atletico Madrid ha condiviso sui propri canali social quattro foto di calciatori indossando occhiali da sole e auricolari. La pubblicazione è stata interpretata come una presa in giro nei confronti di Yamal, un calciatore del Barcellona. La scelta di pubblicare le immagini è stata fatta poco tempo dopo la conclusione del match.