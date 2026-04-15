L’asilo di Paullo dovrà chiudere

L’asilo di Paullo dovrà chiudere, senza possibilità di deroghe. La decisione è stata comunicata dopo un lungo incontro online dedicato al futuro della scuola dell’infanzia, durante il quale non sono state accolte richieste di modifica alla delibera di chiusura. La destinazione della struttura, che ospita bambini in età prescolare, rimane invariata e le autorità competenti hanno confermato l’intenzione di procedere con la chiusura.

Nessuna deroga. Il prolungato incontro online sul futuro della scuola dell’infanzia di Paullo – presente il Dirigente scolastico provinciale – si è chiuso con una decisione che non fa felice il Comitato genitori: la scuola dell’infanzia di Paullo, cui mancavano due iscrizioni per raggiungere il limite previsto, chiuderà e i genitori dei bimbi tra i 3 e i 5 anni dovranno andare a Casina; a Paullo resterà invece l’elementare. É quanto riferisce il sindaco Stefano Costi al termine del lungo confronto online che ieri pomeriggio ha messo di fronte genitori, amministrazione comunale di Casina, insegnanti e dirigenza dell’Istituto comprensivo Casina-Carpineti, guidato dalla dirigente scolastica Sara Signorelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’asilo di Paullo dovrà chiudere Appello a Casina: "Salviamo la scuola d'infanzia di Paullo"Casina (Reggio Emilia), 11 febbraio 2026 - Un appello all’Ufficio scolastico provinciale per mantenere aperta la scuola d’infanzia a Paullo di Casina. Paullo, lite in famiglia: accoltellato 17ennePaullo (Milano), 4 febbraio 2026 – Un ragazzo di 17 anni di origine sudamericana è stato ferito a coltellate, questa mattina mercoledì 4 febbraio, a...