Domani 16 aprile alle 12:30, presso il campus di Fisciano dell’Università di Salerno, si terrà la presentazione di un nuovo libro dedicato a Julius Erving, uno dei giocatori più influenti nella storia della pallacanestro americana. L’autore, Diego Del Pozzo, approfondisce la carriera e il ruolo di Erving nel cambiare il modo di giocare a basket negli Stati Uniti. L’evento si svolge in un contesto accademico e mira a offrire uno sguardo dettagliato sulla figura di Erving.

Diego Del Pozzo presenta il nuovo volume dedicato a Julius Erving, figura centrale che ha trasformato la pallacanestro americana, domani 16 aprile alle ore 12:30 presso il campus di Fisciano dell’Università di Salerno. Il libro, parte della collana tascabile Monstars pubblicata dalla casa editlettrice napoletana Garrincha Edizioni, esplora la vita e l’impatto culturale del campione dei Philadelphia 76ers. Il percorso narrativo tracciato da Del Pozzo, giornalista specializzato in storia del cinema e degli audiovisivi, si inserisce nel filone iniziato con il precedente racconto su Larry Bird. L’obiettivo è ricostruire l’epoca d’oro della NBA,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’ascesa di Doctor J: il libro che svela il mito di Julius Erving

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