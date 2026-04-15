L' App dell' Università di Parma per promuovere abitudini alimentari sane

Lunedì 20 aprile sarà disponibile l’app UNIPLATE, sviluppata dall’Unità di Nutrizione Umana dell’Università di Parma in collaborazione con il Laboratorio di Intelligenza Artificiale. L’app è stata creata per favorire l’adozione di abitudini alimentari sane e sostenibili. La sua realizzazione rientra in un progetto volto a promuovere stili di vita più equilibrati attraverso strumenti digitali.

Sarà pubblicata lunedì 20 aprile la nuova app dell’Università di Parma UNIPLATE, pensata dall’Unità di Nutrizione Umana e realizzata insieme al Laboratorio di Intelligenza Artificiale del docente Federico Bergenti per promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili, nel contesto del progetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Le 3 sane abitudini mattutine che aiutano a tenere a bada la glicemiaAl risveglio, l'aumento naturale dei livelli ormonali stimola il rilascio di glucosio nel sangue per fornire l'energia necessaria ad affrontare la... Leggi anche: Le abitudini che crediamo sane ma che invece fanno male alla salute Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 15 aprile: conferenza stampa di presentazione di UNIPLATE; Coldiretti Torino e Università insieme per la ricerca sulla qualità dell'aria; La rivoluzione digitale in vigneto passa dall'app DigiVit; Dai dati all’Ai e ritorno per la journey orchestration. Università di Parma, convegno internazionale a conclusione del progetto Child x.com Il 21 Aprile sarò all’Università di Parma per un incontro con gli studenti per dialogare su temi che sono oggi di particolare attualità. LUOGHI PUBBLICI E ATTIVITÀ DI POLIZIA: GLI INVALICABILI LIMITI PER L’USO DELLA FORZA. RIFLESSIONI A PARTIRE DA - facebook.com facebook