L' App dell' Università di Parma per promuovere abitudini alimentari sane

Da parmatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile sarà disponibile l’app UNIPLATE, sviluppata dall’Unità di Nutrizione Umana dell’Università di Parma in collaborazione con il Laboratorio di Intelligenza Artificiale. L’app è stata creata per favorire l’adozione di abitudini alimentari sane e sostenibili. La sua realizzazione rientra in un progetto volto a promuovere stili di vita più equilibrati attraverso strumenti digitali.

Sarà pubblicata lunedì 20 aprile la nuova app dell’Università di Parma UNIPLATE, pensata dall’Unità di Nutrizione Umana e realizzata insieme al Laboratorio di Intelligenza Artificiale del docente Federico Bergenti per promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili, nel contesto del progetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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