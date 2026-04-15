L’angolo di Petrax

Durante la Settimana Santa, diciannove adolescenti tra i 14 e i 17 anni, accompagnati da tre educatori e da un parroco, hanno partecipato a un percorso di crescita. La loro esperienza ha coinvolto momenti di confronto e attività condivise, inserendosi in un contesto di formazione e riflessione. La partecipazione si è svolta in un clima di coinvolgimento e partecipazione, con l’obiettivo di favorire un’esperienza di crescita personale e comunitaria.

Diciannove adolescenti tra i 14 e i 17 anni, tre educatori e il parroco: sono i numeri di un’esperienza che, durante la Settimana Santa, ha trasformato la quotidianità in un percorso di crescita. È quanto vissuto dal gruppo giovani della parrocchia di Santa Maria e San Pietro Apostolo, guidata da don Giordano Trapasso. Non una semplice convivenza, ma un cammino scandito da scuola, impegni e gestione della casa, vissuti con uno sguardo diverso. Ogni giornata si apriva con il Vangelo, letto e interiorizzato come guida concreta alle azioni quotidiane. Nel pomeriggio, attività e confronti ruotavano attorno al tema scelto, identificato nel ‘profumo dell’amore’, immagine che ha accompagnato i ragazzi nel riflettere su gesti, parole e relazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’angolo di Petrax “Un angolo di pace, senza filtri”Qui tutto sembra trovare il proprio posto: l’acqua immobile che riflette il cielo, gli alberi che osservano in silenzio e la montagna che resta,...