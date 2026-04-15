Lampascioni pugliesi | proprietà dove trovarli e ricetta della frittata tradizionale

I lampascioni sono bulbi selvatici che si trovano comunemente nelle campagne pugliesi. Conosciuti anche come lampagioni, vengono raccolti localmente e sono spesso usati in ricette tradizionali. Questi ortaggi vengono preparati in vari modi, tra cui la frittata, una delle preparazioni più diffuse. La loro presenza è tipica della regione, dove rappresentano un ingrediente tradizionale della cucina locale.

I lampascioni, conosciuti anche come lampagioni, sono bulbi selvatici molto diffusi in Puglia, dove crescono spontaneamente nelle campagne. Si tratta di una pianta erbacea che viene raccolta ancora oggi a mano, scavando nel terreno fino a circa 12-20 centimetri di profondità.A prima vista.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Russia, le suore di Ekaterinburg ripropongono la tradizionale ricetta della torta pasqualeLe monache del convento Novo-Tikhvin a Ekaterinburg, in Russia, hanno riproposto una ricetta del dolce pasquale dell’epoca zarista in vista delle... Tutti gli aggiornamenti I benefici dei lampascioni e le loro proprietà per la saluteI lampascioni, oggi, sono celebrati, soprattutto, per il marcato effetto antiossidante e per il contenuto in amido, potassio, fosforo, calcio, magnesio, ferro, manganese, rame, zuccheri I lampascioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lampascioni: cosa sono e come cucinare i bulbi che sembrano cipolle dal sapore amarognoloIn Puglia e in Basilicata l’autunno non è davvero arrivato finché sulla tavola non compaiono i lampascioni. Questi piccoli bulbi, detti anche lampagioni o cipollacce turchine, sono da sempre ... greenme.it