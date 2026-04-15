L' Altro Suono festival Venerdì 17 aprile i Les Mécanos al Teatro dei Segni

Venerdì 17 aprile alle 20.30 si tiene al Teatro dei Segni a Modena un concerto del festival Altro Suono. La serata vede protagonista il gruppo vocale francese Les Mécanos, composto da dieci giovani cantanti. La formazione è accompagnata da strumenti a percussione insoliti, creando un sound particolare. L’evento si inserisce nel programma in corso del festival musicale.

Prosegue l’Altro Suono festival venerdì 17 aprile 2026 alle 20.30 al Teatro dei Segni (Via S.G. Bosco, 150B a Modena) con Les Mécanos, gruppo vocale francese composto da dieci giovani cantanti accompagnati da insoliti strumenti a percussioni. In scena saliranno Re?mi Bacher (voce, sagattes).🔗 Leggi su Modenatoday.it

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