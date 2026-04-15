Residenti di Firenze hanno segnalato la presenza di un accampamento abusivo situato sul tetto del Gasometro. L’area si trova a circa dieci metri di altezza e risulta difficile da raggiungere. Secondo le testimonianze, il sito non presenta misure di sicurezza e non è autorizzato. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Firenze, 15 aprile 2026 - “Sul tetto del Gasometro c’è un accampamento abusivo: è ad una decina di metri d’altezza, è difficilmente accessibile e privo di qualsiasi condizione di sicurezza”. A denunciarlo è Voci del Gasometro, la community di residenti attiva nel quartiere e che segue la città di Firenze. L'allarme lanciato riguarda il gasometro che è uno dei pochi resti di archeologia industriale ottocentesca visibili a Firenze; dell'originale architettura rimane solo la struttura metallica che conteneva il gasometro vero e proprio. Fu costruito nel 1845 e ampliato nel 1896. “Non siamo di fronte a un semplice episodio di degrado urbano, ma a un problema serio di sicurezza e incolumità pubblica – spiegano da Voci del Gasometro –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'allarme dei residenti: “Accampamento abusivo sul tetto del Gasometro”

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