Stasera, su Italia 1, va in onda il nuovo episodio de Le Iene condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti sono previsti LDA e Aka 7even, mentre si discute di un episodio di aggressione avvenuto recentemente, in cui un giornalista ha riportato un episodio di violenza di fronte alle telecamere. La trasmissione si svolge in prima serata e affronta vari temi di attualità e cronaca.

Sono LDA e Aka 7even gli ospiti del nuovo appuntamento de Le Iene, in onda questa sera, mercoledì 15 aprile, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni del 15 aprile 2026. Il caso Adinolfi con Filippo Roma. Le immagini di Filippo Roma preso per i capelli durante un confronto con Mario Adinolfi hanno fatto il giro dei media. Adinolfi sostiene che il programma racconti falsità, utilizzi figuranti nei servizi e che l’inviato sia un pregiudicato. Nel servizio, la risposta alle numerose accuse. Il serial killer di Forlì intervistato da Roberta Rei. Un’esclusiva sul cosiddetto ‘angelo della morte’ di Forlì: nel servizio di Roberta Rei, l’intervista a Luca Spada, il soccorritore della Croce Rossa di 27 anni arrestato nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’aggressione di Mario Adinolfi a Filippo Roma stasera a Le Iene

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