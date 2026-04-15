La Tratta B2 Viabilità locale | fondi in arrivo

La Regione Lombardia ha approvato un finanziamento di 5 milioni di euro destinato ai Comuni lungo il tratto di strada tra Milano e Meda, che sarà trasformato in Pedemontana. La somma arriva per sostenere interventi sulla viabilità locale in vista dei lavori di ammodernamento e potenziamento della strada. Le risorse sono destinate a migliorare la sicurezza e la qualità del traffico in questa zona.

Altri 5 milioni da Regione Lombardia ai Comuni attraversati dal tratto di Milano-Meda che si trasformerà in Pedemontana. Il Pirellone, su proposta dell’assessora alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Monza e Brianza per finanziare 6 interventi a Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Meda, finalizzati a migliorare la viabilità locale. Opere per un costo complessivo di 5 milioni, che si vanno ad aggiungere ai 60 milioni prescritti dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) già a disposizione dei Comuni e alle numerose opere viabilistiche di compensazione che saranno attuate direttamente dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda durante i cantieri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Tratta B2. Viabilità locale: fondi in arrivo Viabilità, la nota dell’opposizione: “Si tratta di una vera emergenza”Tempo di lettura: 2 minuti “Lo stato delle strade cittadine non è più solo una questione di decoro, ma una vera e propria emergenza con una viabilità... Circumflegrea, disservizi sulla tratta. Eav ammette: “Niente fondi per finire opere”Per la stazione Circumflegrea “La Trencia”, a Pianura, “non è disponibile la copertura finanziaria per ultimare le opere residue”.