La storica del cuore Pedala pro Meyer da Ruscello ad Arezzo

La Storica del Cuore con 0 Passi” è una pedalata solidale che unisce sport, territorio e responsabilità sociale. Promossa da Fiab Arezzo Valdambra con Zero Passi, GravelAlò, e in collaborazione con le ciclostoriche del territorio: L’Ardita, La Casentina, La Chianina, L’Intrepida, La Valdambrina.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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