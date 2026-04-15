La storia del basket ostunese | tra pigiami lampadine di fortuna e un americano prestato

La storia del basket a Ostuni inizia negli anni Cinquanta, quando un gruppo di appassionati guidati da un uomo di nome Salvatore De Laurentis si riunisce nell’area dell’ex Gil, in via Ludovico Pepe, attuale sede di una banca. In quegli anni, tra partite improvvisate e strumenti di fortuna come lampadine di recupero, si costituisce una comunità che coltiva la passione per il basket, dando così il via a un percorso che durerà nel tempo.

OSTUNI - Quella del basket ostunese è una di quelle storie che sembrano uscite da un film: comincia negli anni Cinquanta, con un manipolo di appassionati capitanati da Salvatore De Laurentis, che muove i primi passi in quell’area dell’ex Gil, in via Ludovico Pepe, oggi sede della banca Bcc.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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