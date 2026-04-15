la solitudine del number one

In attesa di sviluppi sull’Atlantico, si osserva un quadro politico complesso. La sinistra, dopo aver espresso entusiasmo per la vittoria di un leader di destra in Ungheria, si trova a sostenere la premier italiana, che ha rifiutato un invito di Trump. La scena internazionale appare attraversata da tensioni che coinvolgono diversi schieramenti e posizioni, creando un quadro di incertezza politica e strategica.

Che succederà mai sull'Atlantico? La tempesta perfetta? Quella che vede la sinistra in sindrome di Stoccolma applaudire la vittoria della destra di Magyar in Ungheria e poi difendere la premier Meloni che dice «no» a Trump. Dopo averci detto che eravamo una nazione di capre al pascolo americano. Ma, conoscendo gli andirivieni di Trump, sarà proprio così semplice? Non sarà che le critiche di Donald sono scintille di un dibattito che, pur affascinando, naufraga negli stessi luoghi comuni dei dazi e della Groenlandia? Una tattica, fra le tattiche, che questa volta spiazza perfino i presunti trumpologi. Perché se c'è qualcuno a cui è rivolto il messaggio di Trump, quelli non siamo noi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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