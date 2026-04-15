La scienza diventa spettacolo torna a Ferrara ‘Famelab’ | la sfida tra giovani talenti
A Ferrara torna ‘Famelab Italia 2026’, il talento internazionale dedicato alla comunicazione scientifica. Per il terzo anno consecutivo, giovani scienziati si sfideranno in una gara di tre minuti, con l’obiettivo di spiegare la propria ricerca in modo chiaro ed efficace. L’evento mette in evidenza come la scienza possa diventare anche intrattenimento, coinvolgendo il pubblico in un format che unisce cultura e spettacolo.
Fa tappa a Ferrara, per il terzo anno consecutivo, ‘Famelab Italia 2026’, il talent internazionale dedicato alla ricerca scientifica, che vedrà i migliori giovani scienziati sfidarsi per comunicare in modo chiaro e appassionante la scienza in soli 3 minuti.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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