Elly Schlein interviene per sostenere la premier dopo le critiche provenienti dagli Stati Uniti, pronunciate da Donald Trump. La leader del Partito Democratico si schiera a favore di Meloni, sottolineando il legame tra il governo italiano e le posizioni nazionali. Nel frattempo, un esponente di spicco del Movimento 5 Stelle definisce l'atteggiamento di Schlein ambiguo e cinico, criticando la sua presa di posizione.

Elly Schlein mette il Pd dalla parte dell'Italia, dopo l'attacco di Donald Trump - in un'intervista telefonica al Corriere della Sera - contro la premier Giorgia Meloni. La sinistra cammina però ancora una volta su binari opposti nel giorno in cui l'Italia (non il governo Meloni) è colpita da turbolenze internazionali. Matteo Renzi «specula» sullo scontro con la Casa Bianca, Giuseppe Conte resta intrappolato nella linea dell' ambiguità. Avs «festeggia», invece, la «fantasiosa vittoria» del popolo Pro-Pal sul no al rinnovo automatico del memorandum tra Roma e Tel Aviv. Alla Camera dei deputati sono in corso alcune interrogazioni parlamentari....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Schlein difende Giorgia sugli attacchi degli Usa. Conte cinico: "È ambigua"

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