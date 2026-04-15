La partita ad alto rischio | Conference più di mille inglesi Piazze e monumenti blindati

Firenze si appresta a vivere una giornata di grande attenzione a causa dell’atteso match di Conference League tra la squadra locale e il Crystal Palace. In vista dell’incontro, le autorità hanno predisposto misure di sicurezza con piazze e monumenti protetti, mentre si prevede l’arrivo in città di circa 1300 ultras inglesi. La presenza di un numero così elevato di tifosi stranieri ha portato alla predisposizione di controlli e misure di prevenzione.

Firenze, 15 aprile 2026 – Firenze si prepara a una giornata ad alta tensione. In vista della sfida di Conference League tra la viola e il Crystal Palace, domani sono attesi in città non meno di 1300 ultras inglesi. Un afflusso che, assieme alla fama di quelli che una volta venivano chiamati hooligan, preoccupa le autorità, soprattutto per il rischio che i tifosi d’Oltremanica possano concentrarsi nel centro storico prima della partita, come già accaduto in passato. O anche dopo, trattandosi di una partita decisiva per il passaggio del turno. Per questo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito la scorsa settimana, ha messo a punto un piano straordinario che prevede un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La partita ad alto rischio: Conference, più di mille inglesi. Piazze e monumenti blindati Leggi anche: Bollettino Apuani subito al lavoro per preparare la difficile partita di sabato contro i canarini di Sottil. Trasferta ad alto coefficiente di rischio a Modena Adamant ad alto rischio. Sacco: "Più concentrazione"Trasferta tanto impegnativa quanto importante in ottica classifica per l’Adamant, che va alla ricerca di un altro colpaccio dopo quello contro la...