Due giorni rappresentano l’intera durata di una storia d’amore, dalla nascita fino alla fine. La prima giornata segna l’inizio di un sentimento tra due persone, mentre la seconda consacra la separazione. Le loro vite si intrecciano e si distaccano in un breve arco di tempo, come un vestito vecchio che si sfilaccia. Questa narrazione mostra come un rapporto possa evolversi rapidamente, passando dall’innamoramento alla rottura.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Lioba, 62 anni. “Sto vivendo anni felici. Mi sono separata dal mio compagno che non voleva impegnarsi. Lavoro in un territorio d’oltremare francese, nella pubblica amministrazione. C’è una donna molto più giovane di me che incrocio al lavoro. Né io né lei siamo lesbiche, ma passiamo del tempo insieme. Ci raccontiamo le nostre storie, abbiamo rapporti sessuali. Questo mi costringe a riflettere sulla mia sessualità. Faccio un viaggio all’estero, corteggio una tedesca eterosessuale e, incredibilmente, anche in questo caso la cosa funziona.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “La nostra relazione si sfilaccia, come un vestito vecchio”

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