La Legge di Lidia Poët | recensione della terza stagione

Da oggi è finalmente disponibile in streaming su Netflix La Legge di Lidia Poët 3 (potete leggere un riassunto delle stagioni precedenti qui ). Grazie a NerdPool ho avuto l’occasione di vederla in anteprima e le mie aspettative non sono rimaste deluse. La terza stagione, che è anche tristemente l’ ultima, si compone di 6 episodi della durata di 50 minuti circa e ci riporta nuovamente nella Torino del 1887, dove seguiamo le vicende della prima donna avvocato italiana: Lidia Poët. La sua tenacia e la sua forza interiore non la abbandonano mai, ma in questa stagione si percepisce maggiormente il lato più fragile ed emotivo della giovane donna. Le prime tre puntate.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Panoramica sull’argomento

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