Negli ultimi tempi si discute molto di guerra, pace e delle promesse di riduzione dei consumi di petrolio. È un tema che coinvolge fattori economici, politici e ambientali, con dichiarazioni spesso contraddittorie. Molti esperti evidenziano come i consumi di energia siano difficilmente comprimibili, mettendo in dubbio le affermazioni che sostengono che la soluzione migliore sia semplicemente ridurre i consumi.

Ficchiamocelo in testa. I consumi di energia sono incomprimibili. Lo ripeto in-com-pri-mi-bi-li. Quindi se qualcuno ti dice che «l’energia più economica è quella che non consumiamo», questo qualcuno va semplicemente mandato a quel paese. E se questo qualcuno è Ursula von der Leyen al diavolo va spedita per direttissima non una ma due volte. E non perché siamo villani. Ma perché a differenza del “cattivissimo” Orban, gli elettori a quel paese non ce la possono mandare essendo nominata e non eletta. Ed è mai pensabile che un politico che governa una nazione e che si gioca il suo destino in una competizione elettorale, debba farsi dettare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La guerra, la pace e l'illusione di ridurre i consumi di petrolio

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