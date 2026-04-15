La gradualità delle sanzioni disciplinari come principio educativo | scarica una nota da inserire nel PTOF

Nel documento allegato si propone di inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) una sezione dedicata ai criteri per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. La proposta evidenzia come le sanzioni siano previste in modo graduale, seguendo un principio educativo e rispettando le norme interne dell’istituzione scolastica. La finalità è di garantire un approccio coerente e trasparente nelle procedure disciplinari.