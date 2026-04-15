Nel campionato attuale, la squadra di casa ha mostrato una difesa solida, impermeabile alle offensive avversarie, con il portiere che non subisce reti da quattro incontri consecutivi. La formazione ha visto il rientro in campo di un centrocampista fondamentale e ha segnato il primo gol stagionale di un attaccante arrivato di recente. Un altro attaccante ha messo a segno una rete importante, mentre il capitano ha dimostrato determinazione e i centrocampisti hanno contribuito con azioni concrete.

Il rientro di Viola, il primo gol di Da Pozzo, la vena di Fischnaller, la tenacia di Okaka, la concretezza di Tenkorang sono tutte facce della stessa medaglia. Il Ravenna che vince da quattro turni consecutivi e che punta a chiudere la regular season col quinto successo di fila (sabato sera al Benelli arriva la Vis Pesaro ), è un altro dei temi caldi che mettono in evidenza lo stato di forma dell’undici di mister Mandorlini. Ma c’è anche un’altra cifra molto significativa che sta caratterizzando la marcia di avvicinamento ai playoff. Ed è il rendimento della difesa. Da quattro turni, la retroguardia giallorossa ha blindato la porta. Sono quattro i ‘clean sheet’ di fila contro Livorno, Gubbio, Pineto e Pontedera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La difesa del Ravenna è di cemento armato. Poluzzi imbattuto da quattro partite

Come ai tempi di Capello... Imbattuto da 22 partite, è un Milan da recordCi sono immagini che ai milanisti sono diventate felicemente familiari: la squadra che festeggia di fronte ai tifosi, la gente rossonera che applaude...

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