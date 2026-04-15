La Birreria compie 7 anni e festeggia con la rassegna Menti in Movimento

La Birreria festeggia il suo settimo anniversario con la rassegna “Menti in Movimento”, dedicata ai rompicapo e al gioco intelligente. L’evento si svolge dal 15 al 19 aprile presso il Centro Commerciale La Birreria, situato nel quartiere di Miano, a Napoli. La manifestazione coinvolge diverse attività pensate per stimolare la mente e intrattenere i visitatori durante l’intera settimana.

Dal 15 al 19 aprile, va in scena “Menti in Movimento”, la rassegna dedicata ai rompicapo e al gioco intelligente con la quale il Centro Commerciale La Birreria, nel quartiere di Miano, a Napoli, celebra il suo settimo anniversario. Una “rivincita” del gioco intelligente nell’era dell’uso passivo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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