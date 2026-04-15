La Asl | Risultati sull' acqua entro 48 ore fino a nuova comunicazione vietato l' uso per fini alimentari

La Asl ha comunicato che i risultati delle analisi microbiologiche sull'acqua saranno disponibili entro 48 ore dalla consegna dei campioni ai laboratori. Fino a nuova comunicazione, è stato vietato l'uso dell'acqua per scopi alimentari. La misura riguarda tutte le utenze interessate e si rende necessaria per garantire la sicurezza. La pubblica amministrazione invita a rispettare le indicazioni fino alla comunicazione ufficiale sui risultati.

“Le analisi microbiologiche richiedono tempi tecnici complessivi di circa 48 ore dalla consegna dei campioni ai laboratori. Considerata l’estensione e la complessità dell’intervento sulla rete idrica, i controlli stanno procedendo secondo le procedure previste e con il pieno coordinamento tra le.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Erogazione dell'acqua in ripresa, primi prelievi della Asl per le analisi: "Risultati entro 48 ore"Sono iniziati i campionamenti dell’acqua nei primi comuni in cui l’erogazione sta tornando alla normalità dopo il maxi intervento dell’Aca sulla... Batterio nell’acqua a Taranta Peligna e Lama dei Peligni: vietato l’uso per scopi alimentariDivieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari a Taranta Peligna e Lama dei Peligni dopo il rilevamento di una non conformità nei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Erogazione dell'acqua in ripresa, primi prelievi della Asl per le analisi: Risultati entro 48 ore; Terminata la reimmissione dell'acqua nelle reti, ma bisogna aspettare per la certezza che sia potabile; Lavori su rete idrica, Asl 'l'acqua sta tornando, ma non è ancora potabile'; Asl Teramo, confronto aperto sull’atto aziendale. La Sindaca di Acquapendente Terrosi sulla collaborazione con Asl: Continua a dare risultati concretiSanità Acquapendente, Terrosi: Collaborazione istituzionale con Asl continua a dare risultati concreti. Presto il bando per la progettazione del nuovo ospedale. Tutti i miglioramenti realizzati e in ... newtuscia.it Concorso Asl, gli idonei chiedono risposte: Anche noi esistiamoConcorso Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, gli idonei chiedono chiarezza su graduatoria, scorrimenti e contratti interinali. laquilablog.it "Le analisi microbiologiche richiedono tempi tecnici complessivi di circa 48 ore dalla consegna dei campioni ai laboratori. Gli esiti dei campionamenti effettuati dalla ASL, analizzati dal laboratorio ARPA, saranno incrociati con quelli del gestore del servizio idri - facebook.com facebook