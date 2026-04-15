La Asl | Risultati sull' acqua entro 48 ore fino a nuova comunicazione vietato l' uso per fini alimentari

Da ilpescara.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Asl ha comunicato che i risultati delle analisi microbiologiche sull'acqua saranno disponibili entro 48 ore dalla consegna dei campioni ai laboratori. Fino a nuova comunicazione, è stato vietato l'uso dell'acqua per scopi alimentari. La misura riguarda tutte le utenze interessate e si rende necessaria per garantire la sicurezza. La pubblica amministrazione invita a rispettare le indicazioni fino alla comunicazione ufficiale sui risultati.

“Le analisi microbiologiche richiedono tempi tecnici complessivi di circa 48 ore dalla consegna dei campioni ai laboratori. Considerata l’estensione e la complessità dell’intervento sulla rete idrica, i controlli stanno procedendo secondo le procedure previste e con il pieno coordinamento tra le.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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