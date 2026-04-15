La 75enne che si è sparata in ospedale a Como ora è fuori percolo

Una donna di 75 anni ricoverata da diversi giorni presso l’ospedale Sant’Anna di Como si è sparata un colpo di pistola mentre si trovava nel suo letto. L’episodio è avvenuto lunedì 13 aprile e, successivamente, le sue condizioni sono migliorate al punto da essere dichiarata fuori pericolo. La vicenda ha attirato l’attenzione degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.