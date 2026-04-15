La 75enne che si è sparata in ospedale a Como ora è fuori percolo
Una donna di 75 anni ricoverata da diversi giorni presso l’ospedale Sant’Anna di Como si è sparata un colpo di pistola mentre si trovava nel suo letto. L’episodio è avvenuto lunedì 13 aprile e, successivamente, le sue condizioni sono migliorate al punto da essere dichiarata fuori pericolo. La vicenda ha attirato l’attenzione degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Una donna di 75 anni, lunedì 13 aprile, ricoverata da giorni al Sant'Anna di Como si è sparata un colpo di pistola dal suo letto di ospedale. Subito soccorsa dai medici, le sue condizioni ora sono "in miglioramento".🔗 Leggi su Fanpage.it
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