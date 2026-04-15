Durante una recente puntata del programma televisivo, il conduttore ha affrontato un’intervista con una giornalista, risultando molto più tranquilla rispetto alle precedenti. A 65 anni, il conduttore ha scelto di cambiare approccio, dando vita a una conversazione più rilassata e spontanea. L’intervista si è svolta con un tono pacato, differenziandosi dalle dinamiche abituali del format.

A 65 anni, Carlo Conti ribalta il rituale del programma “Belve”, trasformando l’intervista-graticola in una chiacchierata gentile. E la Fagnani si scioglie. Il conduttore toscano è pacifico per indole e si definisce cristiano. Lo dice lui stesso nella seconda puntata di Belve, su Rai 2. Conti, 40 anni di carriera in Rai, arriva sulla scomoda sedia del format, da fedelissimo della tv di Stato, e porta a casa l’intervista più serena della stagione, ne siamo sicuri. “Dammi del tu. Infrangi le regole” Il conduttore accomoda subito la padrona di casa e scardina il copione. “Dammi del tu. Infrangi le regole”, chiede a Fagnani, che è anche omonima di sua moglie.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’ Anti Belva Carlo Conti disarma Francesca Fagnani e porta a casa l’intervista più serena della stagione

L’ Anti Belva Carlo Conti disarma senza ferire e porta a casa l’intervista più serena della stagioneA 65 anni, Carlo Conti ribalta il rituale del programma “Belve”, trasformando l’intervista-graticola in una chiacchierata gentile.

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