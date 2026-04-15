Il rapper statunitense ha annullato la data prevista per il 11 giugno allo Stade Vélodrome di Marsiglia. La motivazione ufficiale non è stata comunicata, ma la cancellazione ha suscitato discussioni tra i fan e gli organizzatori. Nel frattempo, le polemiche sulla data di Campovolo, in Italia, continuano a intensificarsi, alimentando un clima di tensione nel mondo della musica dal vivo.

Reggio Emilia, 15 aprile 2026 – Salta anche la data francese di Kenye West. Il concerto del rapper statunitense era previsto per l’11 giugno prossimo allo Stade Vélodrome di Marsiglia. Dopo il diniego del visto per bloccare la sua esibizione in Gran Bretagna, e le polemiche per l’esibizione prevista il 18 luglio a Campovolo, Kanye West ha creato il caos anche in Francia. E per sua dichiarazione: “Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso autonomamente di rinviare il mio show a Marsiglia, a data da destinarsi”. “Kanye West non è il benvenuto a Marsiglia”. “Kanye West non è il benvenuto al Vélodrome": aveva detto nei giorni scorsi il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, sottolineando di non avere alcuna intenzione di trasformare la città “in una vetrina per chi promuove odio e nazismo”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kenye West, salta il concerto di Marsiglia: “Non è il benvenuto”. E le polemiche per la data di Campovolo sono sempre più accese

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