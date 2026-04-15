Kazakhstan National Team Qualifies for Billie Jean King Cup Finals

La squadra femminile di tennis del Kazakhstan si è qualificata per le finali della Billie Jean King Cup dopo aver sconfitto il Canada con un punteggio di 3-1 durante la fase di qualificazione tenuta ad Astana. La partita si è conclusa con questa vittoria che ha permesso alla squadra di avanzare alla fase finale del torneo. La competizione si è svolta in Kazakhstan, con le atlete che hanno ottenuto il passaggio successivo nel torneo internazionale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ASTANA, Kazakhstan, April 15, 2026 PRNewswire — The National Women’s Tennis Team of Kazakhstan has secured its place in the final stage of the Billie Jean King Cup following a 3–1 victory over Canada in the qualifying round held in Astana. The result reflects a strong and cohesive team performance across the two-day tie, with decisive contributions in both singles and doubles. Yulia Putintseva sealed qualification with a hard-fought win over former US Open champion Bianca Andreescu in a match lasting three hours and 39 minutes. Earlier in the event, Anna Danilina and Zhibek Kulambayeva delivered a commanding doubles victory over Andreescu and Kayla Cross in straight sets, while Sonja Zhiyenbayeva made her debut appearance for the national team.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Kazakhstan National Team Qualifies for Billie Jean King Cup Finals Cam Norrie PERFECTION | Norway v Great Britain | 2026 Davis Cup Qualifiers 1st Round Highlights Notizie correlate Billie Jean King Cup, Italia alle Finals: Errani e Paolini decisivi nel doppioLe azzurre superano il Giappone 3-0 a Velletri e conquistano la qualificazione per Shenzhen. Billie jean King Cup 2026, l’Italia batte il Giappone 3-0: arrivano le Finals di ShenzenVelletri, 11 aprile 2026 – Sotto il cielo di Velletri e di fronte a spalti colmi di appassionati e tifosi, l’Italia del Tennis Femminile conquista le...