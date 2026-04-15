A New York, un volto noto ha scelto di cambiare radicalmente il proprio stile, apparendo con un nuovo taglio di capelli corto e vivace. La decisione ha attirato l’attenzione di chi segue con interesse le tendenze di moda e bellezza. La trasformazione si distingue per la sua semplicità e per l’effetto immediato sulla figura complessiva. La scelta ha suscitato discussioni tra i commentatori del settore, che hanno notato il cambiamento nel look.

L’estetica della versatilità ha trovato una nuova protagonista a New York, dove Katie Holmes ha presentato un radicale cambiamento di immagine sfoggiando un taglio corto e dinamico. L’attrice si è presentata al red carpet dell’evento Brunello: The Gracious Visionary insieme a Joshua Jackson, catturando l’attenzione per la scelta di abbandonare le lunghezze che aveva portato fino a pochi giorni fa in favore di un look decisamente più moderno. L’evoluzione del look tra sofisticatezza e movimento naturale. Il nuovo stile scelto dall’attrice si traduce in un bob che accarezza le clavicole, caratterizzato da micro scalature studiate per dare volume e vitalità alla chioma senza rinunciare alla lunghezza necessaria per diverse interpretazioni estetiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Katie Holmes rivoluziona il look: ecco il nuovo bob dinamico

Notizie correlate

Leggi anche: Addio a James Van Der Beek, Katie Holmes (la sua Joey): “Il viaggio di un eroe”

Leggi anche: James Van Der Beek, l’addio di Katie Holmes: “Soffro per questa perdita”

Panoramica sull’argomento

Katie Holmes ci dà un taglio: il nuovo clavi-cut biondo miele incanta New YorkOggi che Pacey e Joey sono cresciuti dettano le regole dello stile, lei soprattutto, che ha fatto parlare subito con il suo nuovo hair look. Si tratta di un bob che sfiora le clavicole in modo estrema ... amica.it

Dawson's Creek, Joshua Jackson e Katie Holmes di nuovo insieme: l'ultima apparizione riaccende il sogno d'amoreJoshua Jackson e Katie Holmes di nuovo insieme: le due star di Dawson's Creek sono apparse a braccetto sul red carpet di un Gala a New York ... libero.it