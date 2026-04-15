Juventus infortunio per Milik | stagione finita Emergenza attacco per Spalletti

Un infortunio muscolare ha messo fine alla stagione di Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus. Il calciatore, che era appena tornato in campo dopo vari problemi fisici, dovrà rimanere lontano dai campi per circa 4-5 settimane. La sua assenza crea una nuova emergenza nell’attacco della squadra, già alle prese con altre difficoltà di natura fisica. La squadra si prepara così ad affrontare le prossime partite senza uno dei suoi principali terminali offensivi.

(Adnkronos) – Infortunio per Arkadiusz Milik. L'attaccante della Juventus, appena rientrato da problemi fisici in serie che ne hanno condizionato le ultime stagioni, ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà fuori dai campi per 4-5 settimane. La sua stagione, quindi, è da considerarsi conclusa in anticipo, con Spalletti che si ritrova in emergenza in attacco in vista della prossima partita contro il Bologna, valida per la 33esima giornata di Serie A, con solo David e Openda disponibili. Milik quindi salterà non solo la sfida casalinga contro la squadra di Italiano, ma anche tutte le restanti partite della stagione. Appena...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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