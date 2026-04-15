La situazione della Juve Stabia si è aggravata dopo che i commissari giudiziari hanno presentato una denuncia contro la società Solmate, l’attuale proprietaria del club. Secondo i documenti ufficiali, i commissari accusano i soci di aver abbandonato il sostegno al team a partire da gennaio. La crisi finanziaria e gestionale del club si è intensificata con questa azione legale, che mette in discussione il futuro della squadra.

La gestione della Juve Stabia è precipitata nel caos dopo la denuncia dei commissari giudiziari contro Solmate, l’attuale proprietà che avrebbe smesso di sostenere il club da gennaio. La scadenza del 16 aprile per i pagamenti degli stipendi di gennaio e febbraio 2026 mette a rischio la stabilità sportiva e finanziaria della squadra, già sotto sequestro amministrativo dal precedente ottobre per questioni legate a infiltrazioni criminali. L’abbandono improvviso della proprietà e il blocco dei fondi. Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, gli amministratori incaricati di gestire il club, hanno lanciato un allarme senza precedenti nella mattinata odierna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve Stabia nel baratro: i commissari denunciano l’abbandono dei soci

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