La Juventus ha annunciato di aver collaborato con la Lega Serie A per promuovere un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente. In occasione della partita contro il Bologna, sono state adottate misure specifiche per sensibilizzare i tifosi e ridurre l’impatto ambientale dell’evento. La decisione si inserisce in un progetto più ampio di sostenibilità promosso dalla società sportiva e dall’organizzazione del massimo campionato italiano.

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© Juventusnews24.com - Juve in campo con Lega Serie A per salvaguardare il pianeta: ecco l’iniziativa in occasione del match col Bologna

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