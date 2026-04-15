Italia ai Mondiali 2026 | tra ipotesi di ripescaggio e scenari di super playoff intercontinentale

L'Italia si prepara per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, con alcune proposte sul tavolo che prevedono un possibile ripescaggio in caso di esclusione. Si discute anche di uno scenario che prevede un

Italia verso i Mondiali 2026: tra ipotesi di ripescaggio e scenari di super playoff intercontinentale. Un’ipotesi ancora tutta da confermare. Negli ultimi giorni si è diffusa l’indiscrezione secondo cui la Italy national football team potrebbe tornare in corsa per la qualificazione ai FIFA World Cup 2026 attraverso un possibile meccanismo di ripescaggio. Si tratta però, al momento, di uno scenario ipotetico non ufficialmente confermato dalla FIFA, legato a eventuali rinunce o esclusioni di altre nazionali. Il ruolo della FIFA e le possibili decisioni. Secondo quanto previsto dai regolamenti della FIFA, in caso di forfait di una nazionale qualificata, la sostituzione sarebbe decisa dal Consiglio FIFA o da un organo competente “a propria discrezione”, come previsto dall’articolato normativo sulle competizioni internazionali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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