Istat nel IV trimestre 2025 abitazioni +4,5% congiunturale

Nel quarto trimestre del 2025, secondo i dati dell’istituto di statistica, il numero di abitazioni autorizzate nel settore residenziale è aumentato del 4,5% rispetto al trimestre precedente. La superficie utile abitabile è cresciuta invece del 2,8%. Questi numeri sono stati rilevati al netto delle variazioni stagionali e si riferiscono alle autorizzazioni rilasciate nel periodo.

Nel quarto trimestre 2025, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una crescita congiunturale sia del numero di abitazioni (+4,5%), sia della superficie utile abitabile (+2,8%), al netto dei fattori stagionali. Lo rileva l' Istat spiegando che l' edilizia non residenziale registra, invece, una rilevante flessione (-12,4%) rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre il settore residenziale mostra un notevole aumento rispetto al quarto trimestre 2024, sia del numero di abitazioni (+8,7%) sia della superficie utile abitabile (+10,0%). I dati preliminari relativi al complesso del 2025 mostrano una flessione del numero delle abitazioni (-4,0%), più accentuata rispetto a quella registrata l'anno precedente (-0,1%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Istat, nel IV trimestre 2025 abitazioni +4,5% congiunturale Istat: Pil a +0,3% nel quarto trimestre, +0,7% nel 2025Nel quarto trimestre del 2025 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. Pil, Istat: “A +0,3% nel quarto trimestre, +0,7% nel 2025”(Adnkronos) – Per il quarto trimestre del 2025 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di... Temi più discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Salute, una conquista da difendere: i numeri nel report Istat; ISTAT * FORZE DI LAVORO – DATI LONGITUDINALI A 3 MESI; Più occupazione e di qualità, la spinta degli investimenti. Istat, nel IV trimestre 2025 abitazioni +4,5% congiunturaleNel quarto trimestre 2025, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una crescita congiunturale sia del numero di abitazioni (+4,5%), sia della superficie utile ab ... ansa.it Turismo: Istat, in ripresa nel IV trimestre, in 2025 presenze +2,3%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mar - Nel quarto trimestre 2025 il turismo e' in crescita tendenziale dell'1% per gli arrivi, in ripresa dal terzo trimestre (-0,9%), e del 2,9% delle presenze, ... borsaitaliana.it I numeri ufficiali dell’ISTAT mettono in crisi la narrazione dell’accoglienza Senzatetto, i numeri che smascherano il mito dell’inclusione x.com Rivalutazione assegno di mantenimento: cos’è, come funziona l’adeguamento ISTAT, a chi spetta e cosa fare per ottenere gli aumenti nel 2026. - facebook.com facebook