Irene Capuano incinta | l’annuncio su Instagram

Irene Capuano ha condiviso su Instagram la notizia della sua seconda gravidanza. L'annuncio è arrivato tramite un post in cui ha mostrato un’immagine che la ritrae con il pancione evidenziato. La notizia ha suscitato commenti e congratulazioni tra i suoi follower. La donna ha scelto di comunicare la notizia attraverso i social, senza ulteriori dettagli sul momento o sui progetti futuri.

Irene Capuano ha appena annunciato su Instagram la sua seconda gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con uno scatto dolcissimo pieno di palloncini bianchi, in compagnia del compagno Christian Galletta, ha annunciato ufficialmente di aspettare un bambino, tenendo in braccio il piccolo Nicholas che presto diventerà fratello maggiore. Nella didascalia ha scritto: “Avevate ragione HO UNA LUCE DIVERSA. Sta arrivando un secondo uragano nella nostra vita. Baby 2 is coming!” Il giornalino rappresentato nella foto di famiglia riporta la data del 2026 come anno di nascita del bambino “The Baby Times — Cooming soon 2026”. Il primo figlio della coppia è nato nel novembre 2023.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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