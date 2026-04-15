Iran verso il secondo round di negoziati Teheran potrebbe lasciare libero il lato omanita per far passare le navi a Hormuz – La diretta

Nelle ultime ore si sono intensificati i segnali di un possibile secondo round di negoziati tra Iran e altre parti coinvolte. Secondo fonti, Teheran potrebbe consentire il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lasciando libero il lato omanita. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra nel Golfo è quasi conclusa, ma ha comunque ripetuto le minacce nei confronti di Teheran in un’intervista televisiva.

La guerra del Golfo «è quasi finita». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox, nella quale però è tornato a minacciare Teheran. Intanto il vicepresidente JD Vance ha sostenuto che gli Usa sono pronti ad aiutare l’Iran a prosperare se abbandonerà l’idea del nucleare. E i Dem del Congresso hanno chiesto di creare una commissione per valutare l’idoneità di Trump alla presidenza: «Siamo su un pericoloso precipizio ed è ora che il Congresso si assuma le sue responsabilità in base al 25mo emendamento », ha detto il deputato Jamis Raskin. Intanto il tycoon torna ad attaccare il Papa: «Qualcuno dica a Leone che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti».🔗 Leggi su Open.online

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