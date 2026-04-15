Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la fine del conflitto con l’Iran è molto vicina e ha riferito che i colloqui per un possibile accordo potrebbero riprendere nei prossimi due giorni. Ha aggiunto che si sta valutando di spostare l’incontro in un paese diverso dal Pakistan. Nel frattempo, sono continuate le dichiarazioni critiche nei confronti del Papa, senza ulteriori dettagli.

“Potrebbe finire bene o male, ma penso che un accordo sia meglio perché poi potranno ricostruire“. Dopo il fallimentare vertice dello scorso sabato a Islamabad, Usa e Iran procedono a passi lenti verso un nuovo round di negoziati. “Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan“, ha annunciato lo stesso presidente a stelle e strisce,Donald Trump, assicurando con il suo solito piglio ottimista che “la guerra è quasi finita“. In un’intervista rilascia a Fox, Trump ribadisce la necessità del conflitto per disarmare il Paese degli ayatollah delle sue capacità sul nucleare, e che se non l’avesse fatto Teheran avrebbe l’arma nucleare.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump assicura: “Fine del conflitto molto vicina”. E affonda ancora sul Papa

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