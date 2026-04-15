Iran la guerra svuota i portafogli degli italiani | fino a 950 euro in più per ogni famiglia

La guerra in Iran, accompagnata da tensioni tra Teheran e Washington, sta influenzando i costi di vita in Italia. Secondo stime, le famiglie potrebbero affrontare un aumento di circa 950 euro nei prossimi mesi, a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e di altri beni di prima necessità. La situazione internazionale ha già inciso sui mercati e si prevede che continuerà a farlo nei prossimi mesi.

Rischio stangata in arrivo. La guerra in Iran, con la fragile tregua Teheran e Washington, potrebbe costare quasi mille euro a famiglia nei prossimi mesi. Secondo un’analisi di Facile.it, si potrebbe arrivare a 950 euro in più considerando soltanto alcune spese irrinunciabili: bollette, carburante, mutui e assicurazioni auto. Un conto salato che si inserisce in un contesto già segnato dall’incertezza energetica e dall’altalena dei prezzi delle materie prime. Stangata da 950 euro: quanto costa la guerra in Iran alle famiglie. La guerra farà spendere, direttamente o indirettamente, quasi mille euro in più l’anno. Il nodo centrale resta l’energia ma gli effetti si propagano a catena su tutto: dai trasporti al credito, fino al settore assicurativo.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Iran, la guerra svuota i portafogli degli italiani: fino a 950 euro in più per ogni famiglia Notizie correlate Iran, la guerra svuota i portafogli degli italiani: fino a 800 euro in più a famiglia. Ecco tutti i rincariCarburanti, bollette, spesa e mutui: il conflitto in Medio Oriente fa salire prezzi ed energia. Iran, lo spettro di Hormuz svuota il portafoglio degli italiani: bollette da +350 euro a famiglia e benzina alle stelle. I settori più a rischio rincariA due settimane dall’esplosione delle ostilità in Iran, l’economia italiana inizia a presentare il conto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Iran, la guerra svuota le tasche degli italiani: come rischiano di cambiare i costi di assicurazioni, mutui, bollette e carburanti; ? Live news: guerra Iran -; DIRETTA - Su Beirut il più grande attacco del 2026: panico nelle strade, decine di morti; Studio Aperto: Trump: L'accordo o devasto tutto Video. Iran, la guerra svuota i portafogli degli italiani: fino a 950 euro in più per ogni famigliaTra bollette, carburanti, mutui e assicurazioni auto la crisi in Medio Oriente rischia di pesare quasi mille euro l’anno sui bilanci domestici. Ecco dove si rischiano i maggiori aumenti ... panorama.it Iran, la guerra svuota le tasche degli italiani: come rischiano di cambiare i costi di assicurazioni, mutui, bollette e carburantiLa tregua tra Iran e Usa vacilla e in attesa di vedere quali saranno gli sviluppi, continua l’altalena dei prezzi delle materie prime. Ecco come potrebbero cambiare alcuni costi ... affaritaliani.it Trump attacca ancora Meloni: "Con chi nega aiuto non più lo stesso rapporto" | Iran: "Aprire Hormuz o blocchiamo il Mar Rosso" | Media: "Accordo di principio su rinnovo tregua" #iran x.com Usa e Iran verso un nuovo vertice dopo quello naufragato sabato a Islamabad. "Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan", ha annunciato il Galletto Ossigenato assicurando che "la guerra è - facebook.com facebook