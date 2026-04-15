Iran la guerra in diretta | Trump | Colloqui potrebbero riprendere nei prossimi giorni conflitto sta per finire

Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti continuano a evolversi, mentre si registrano nuovi sviluppi sul fronte diplomatico. Dopo l’attacco di Israele, le autorità statunitensi hanno annunciato che i colloqui con l’Iran potrebbero riprendere nei prossimi giorni. In parallelo, fonti ufficiali riferiscono che gli scontri sul territorio iraniano sono in fase di diminuzione e che il conflitto potrebbe essere vicino alla conclusione.