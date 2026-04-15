Iran la guerra in diretta | Trump | Colloqui potrebbero riprendere nei prossimi giorni conflitto sta per finire
Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti continuano a evolversi, mentre si registrano nuovi sviluppi sul fronte diplomatico. Dopo l’attacco di Israele, le autorità statunitensi hanno annunciato che i colloqui con l’Iran potrebbero riprendere nei prossimi giorni. In parallelo, fonti ufficiali riferiscono che gli scontri sul territorio iraniano sono in fase di diminuzione e che il conflitto potrebbe essere vicino alla conclusione.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: si va verso nuovi colloqui. Trump: "Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan".🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui
Trump attacca Meloni e il Papa: «Non capiscono cosa sta accadendo in Iran». I colloqui potrebbero riprendere tra due giorni, non in PakistanDonald Trump torna ad alzare i toni dello scontro internazionale, rivolgendo critiche pesantissime sia alla Presidente del Consiglio italiana,...
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