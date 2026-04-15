Io non dimentico in scena al Teatro Instabile Napoli

Al Teatro Instabile Napoli, sabato 25 aprile alle ore 20:00, va in scena lo spettacolo “Io non dimentico”, prodotto da Talentum Production e scritto da Sallustro – Masullo. La rappresentazione si svolge il giorno successivo, domenica, anche se l’orario preciso non è indicato. La data e l’ora sono state comunicate senza ulteriori dettagli sul contenuto o sugli attori coinvolti.

TALENTUM PRODUCTIONpresenta“IO NON DIMENTICO”di Sallustro – Masullo? SAB. 25 APRILE 2026 – ORE 20:00DOM. 26 APRILE 2026 – ORE 19:00TEATRO INSTABILE NAPOLIVico del Fico al Purgatorio 38Prenota ora!(WhatsApp): 3383015465Costo €15,00Durata 80 minutiRegia: Gianni SallustroIn scena:Gianni Sallustro.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate "La Stazione" in scena al Teatro Instabile NapoliLA STAZIONEdi Umberto MarinoRegia: Gianmarco CesarioCon: Roberto CapassoAnnarita FerraroGregorio Del PreteSabato 11 aprile 2026, ore 20:00Domenica 12... 'Der Boxer. Ballata per Johann Trollmann' al Teatro Instabile NapoliDER BOXERBallata per Johann TrollmannDi e con Michele VargiuMusiche originali dal vivo con Giuanluca DessìDom 22 marzo 2026, ore 18:30Teatro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, al Teatro Instabile Io non dimentico, la pièce per celebrare la Liberazione: Per capire e non ripetere; Al TIN Io non dimentico di e con Gianni Sallustro - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Io non dimentico: Theatre as Active Memory in Naples. Napoli, al Teatro Instabile Io non dimentico, la pièce per celebrare la Liberazione: «Per capire e non ripetere»In occasione della Festa della Liberazione, il Tin - Teatro Instabile di Napoli ospita Io non dimentico, spettacolo pensato proprio per la giornata del 25 aprile e ... ilmattino.it Teatro Instabile Napoli Io non dimentico di e con Gianni SallustroIn occasione della Festa della Liberazione, il 25 e 26 aprile, il TIN – Teatro Instabile Napoli ospita Io non dimentico, la pièce teatrale interpretata e ... napolivillage.com SIcomunicazione Rosso. . Dieci anni di storie, incontri e visioni condivise. Cultura a Colori celebra un traguardo importante e lo trasforma in un nuovo inizio, fatto di passione, impegno e comunità. Al Teatro Instabile di Napoli, la presentazione del nuovo numer - facebook.com facebook