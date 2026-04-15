Una partita tra Ternana e Lega Pro sta attirando l’attenzione, mentre l'Arezzo si trova già con un vantaggio di cinque punti. La sfida in trasferta contro il Pineto potrebbe rivelarsi decisiva, richiamando alla memoria la gara del 1982 tra Arezzo e Latina per la promozione in Serie B. La decisione sulla qualificazione potrebbe arrivare nelle prossime ore, lasciando pochi dubbi sulla situazione attuale.

di Andrea Lorentini Se la trasferta di Pineto sarà decisiva come lo fu, nel 1982, la gara di Latina per la promozione in cadetteria della squadra di Angelillo, oppure saranno novanta minuti con la B, di fatto, già in tasca, lo capiremo probabilmente già nelle prossime ore. Tutto dipende dal futuro della Ternana che, dopo la delibera di messa liquidazione volontaria del club avvenuta in uno studio notarile di Terni lunedì sera, potrebbe essere esclusa dal campionato riscrivendo così la classifica del girone B. In questa ipotesi, come è noto, l’ Arezzo si porterebbe a +5 sull’Ascoli e per brindare alla promozione gli basterebbe conquistare un punto nelle ultime due gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Intrigo Ternana-Lega Pro. L’Arezzo vede già il +5

Monte ingaggi, l'Arezzo è il quinto club di tutta la Lega Pro. La classificaLa società amaranto è la seconda nel girone B, dietro solo alla Ternana, per le voci di spesa riguardanti emolumenti, premi e diritti d’immagine.

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