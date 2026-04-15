Interpump Hydraulics La forza italiana sui veicoli industriali

Interpump Hydraulics, azienda con sede a Sala Bolognese, fa parte del gruppo Interpump dal 1997. Si occupa di sviluppare e produrre componenti idraulici destinati ai veicoli industriali, esportando i propri prodotti in vari mercati internazionali. La società unisce competenze ingegneristiche e capacità produttive per offrire soluzioni nel settore, con un focus sulla qualità e sull’innovazione.

Da Sala Bolognese (BO) al mercato globale, Interpump Hydraulics (iph.it), parte di Interpump Group dal 1997, combina know-how ingegneristico e capacità produttiva per portare l’eccellenza italiana sui veicoli industriali in tutto il mondo. La sua offerta ampia e integrata ruota principalmente attorno a prese di forza, pompe idrauliche e cilindri oleodinamici, quest’ultimi realizzati nella sede di Faenza. Interpump Hydraulics racconta una storia tutta italiana iniziata nel 1953, in un piccolo garage di Bologna, con la fondazione della Oleodinamica Pederzani e Zini. Nel dopoguerra, con la crescente necessità di allestimenti per veicoli industriali, Luciano Pederzani e Nino Zini si ispirarono ai mezzi militari americani per ottimizzare un gruppo composto da presa di forza e pompa idraulica.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Interpump Hydraulics. La forza italiana sui veicoli industriali Marzo 2026: boom veicoli industriali, Italia guidaIl mercato dei veicoli industriali in Italia mostra segnali di ripresa concreta nel marzo 2026. Ripetuti furti di veicoli industriali nei cantieri tra Pescara e Teramo, smantellata un'intera rete criminaleFurto di veicoli industriali, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale nelle province di Pescara e Teramo coordinata dalla...